Doma nadělili Šeriffu kanára. Nic nepodceníme, motivace je, zní před odvetou jasně ze Slavie

Tiraspol (od našeho zpravodaje) - V 7. minutě 2:0, o poločase rozdíl tří branek a po závěrečném hvizdu svítil na tabuli pověstný kanár. V Edenu vyšlo Slavii vše, na co sáhla.

„S novým trenérem mají jiné rozestavení i způsob hry. Doma nám opravu pomohly rychlé góly, tím jsme si zápas usnadnili. Vidíme pořád extrémní kvalitu hráčů soupeře, je potřeba si dát pozor zejména při brejkových situacích. Viděli jsme, jak potrápili AS Řím,“ připomíná Köstl duel z konce září, kdy favorizovaní Italové rozhodli o výhře 2:1 až ve druhé půli.

Slavia má postup do jarní fáze Evropské ligy téměř jistý, seberou jí ho jen mizerné výsledky v posledních dvou utkáních a k tomu ještě souhra dalších zbývajících duelů. Jak tedy hráče do čtvrtečního měření sil i s ohledem na domácí demolici namotivovat?

„Je to o debatě. Kluci si uvědomují, o co hrají. Všichni si chceme zahrát zápasy na jaře, chceme vyhrát skupinu. Tohle je motivace sama o sobě. Ale s týmem se pracuje dlouhodobě, nejde to v týmu probudit lusknutím prstu,“ vysvětluje Köstl.