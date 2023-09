Jablonec pod tlakem, hraje proti rekordu. Peltu to tejrá, myslí si Rada

Ve své prvoligové historii Jablonec čekal na výhru tak dlouho jen třikrát. Poprvé od října 2002 do března 2003. Podruhé vloni od února do dubna pod trenérem Petrem Radou. A potřetí jedenáctkrát za sebou neslavil letos. I s minulou sezonou majitel klubu Miroslav Pelta vyhlíží triumf v lize už od května. „Když budu mluvit za sebe, tak o sérii bez výhry samozřejmě vím, ale nechci se tím před utkáním stresovat,“ připouští útočník Jablonce Jan Chramosta, který se svými parťáky v tomto ročníku nevyhrál v lize už jako jediný.

„Jak pana Peltu znám, určitě to prožívá strašně a je to pro něj rána, kterou těžko kouše. Je ambiciózní prezident, který chce jen vyhrávat. Stoprocentně ho tohle mrzí a tejrá, protože Jablonec ekonomicky táhne sám. Dovedu si představit, že je z toho špatný o to víc, co udělal se hřištěm, přišlo hodně nových hráčů, ale výsledkově to ovoce nepřináší. Situace není jednoduchá, ale musí se s tím poprat,“ říká bývalý kouč Jablonce Petr Rada.

Rada v Jablonci skončil vloni v dubnu. Právě poté, když nevyhrál pojedenácté v řadě. Je otázkou, jak by zareagoval Pelta v případě, že by zelenobílí zítra proti Slovácku nevyhráli ani v desátém kole. Podle informací Sport.cz přesto měl dosud Látal relativně pevnou pozici. Pelta mu měl vyjádřit důvěru i před minulým zápasem v Hradci Králové, které však Jablonečtí prohráli 0:1. Ve středu pak zelenobílí postoupili přes třetiligové Domažlice na penalty.

„Věřím, že zápas v Domažlicích nás posunul a dodá nám trochu sebevědomí,“ doufá Náprstek. „Je na nás obrovský tlak a máme to v hlavách. Musíme pracovat a bojovat dál. Všichni víme, že jsme dole a nehrajeme podle našich představ. Chtěli bychom hrát lépe,“ dodává.

Jablonečtí se zatím trápí v ofenzivě. Se šesti vstřelenými góly jsou nejhorší z celé ligy. „Trápí nás, že dáváme málo gólů. Chceme to zlomit, ideálně co nejdříve,“ velí Chramosta, který zatím na ligovou trefu v této sezoně čeká.

„Na hřiště jdeme s podvědomím, že jsme od začátku sezony v lize nevyhráli, každý to má v hlavě. Potřebujeme nějaký zápas zvládnout na nulu vzadu a dát nějaký šťastný gól. Šancí máme hodně, ale nejsme schopní míč do branky dopravit. Sedí to na nás,“ poznamenává kouč Radoslav Látal.

Před svými fanoušky se Hübschman a spol. představí v sobotu se Slováckem teprve počtvrté. Právě i na brutální los Jablonec doplácí. První tři zápasy sehrál kvůli rekonstrukci hřiště venku. Doma zatím přivítal jen silnou Spartu se Slavií a ve specifickém zápase v Podještědském derby Liberec.

„Je pravda, že los byl pro Jablonec velkým hendikepem. Ale kádr má podle mě pořád kvalitní. V minulé sezoně hrál výborně Polidar, i když teď to není ono. Přišli dva noví stopeři, Tekijaški a Hurtado, kteří jsou na ligu nadstandardní, přišel Drchal. Zůstal zkušený Houska, Chramosta, Jovovič, Kratochvíl je hodně dobrý fotbalista, byť ho trochu brzdí zranění,“ říká Rada.