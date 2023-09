Jak na Olatunjiho? Spartě chceme zavařit, říká liberecký Červ

Sehráli jsme dobrý zápasy, hrálo se nahoru dolů, měli jsme i šanci vyhrát. Byť ani jednou se nám to bohužel nepodařilo. Poprvé jsme prohráli na penalty, podruhé zase zápas na samém konci zlomily dvě penalty. Ale ukázali jsme si, že se s nimi dá hrát, což platí i nyní. Věřím, že to ukážeme. Víme, že doma jsme silní a chceme jim zavařit.

Vůbec, už je to za námi. Ještě před sezonou jsem se na to ptal komise rozhodčích, když tu za námi byli a vysvětlovali nějaké novinky. Doptával jsem se na tu situaci a znovu mi řekli, že penalta byla jasná… Už to neřeším. Pořád jsme si ten zápas mohli uhrát jinak a o penaltách jsme se nemuseli vůbec bavit. Jde o minulou sezonu, která už nikoho nezajímá. Musím si dávat větší pozor a určitě je to ponaučení, abychom se nenechali na konci takhle zatlačit. Byť tuhle sezonu se nám stává, že vedeme a zatlačit se necháme. Se Spartou by to však bylo smrtící.