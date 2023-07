Jak nahradit reprezentanty. Přál bych si zkušeného stopera, ale je jich málo a jsou drazí, běduje Kováč

Již od začátku přípravy je součástí skvadry trenéra Radoslava Kováče Denis Halinský. Čerstvě dvacetiletý obránce patří, stejně jako Vlček, pražské Slavii. Premiéru v nejvyšší soutěži si ale odbude až v Pardubicích, neboť dosud má na kontě jen 55 druholigových startů za Příbram a Vlašim. Koncem minulého týdne se pak v mužstvu zčistajasna objevil i další zapůjčený stoper, o téměř dva roky starší Denis Donát z Mladé Boleslavi.

A šlo o neskutečně svižnou akci. „Posily do středu obrany jsem po konzultaci s trenéry řešil s vedením Boleslavi. Na prvním místě pro nás byl David Šimek, ale toho nechtěli uvolnit. Pak jsme se bavili i o dalších jménech a domluvili se na Donátovi," vysvětloval sportovní ředitel Vít Zavřel. „V tu dobu byl na soustředění, pak pro něj okamžitě vyrazil zaměstnanec klubu a v noci na pátek přijeli. Další den hned nastoupil v generálce proti Košicím (0:2). Víme, že umí podávat lepší výkony, ale měl to velmi náročné," doplnil.

KONEC | Generálku jsme si představovali s lepším výsledkem, ale o body se bude hrát až příští týden, musíme makat dál. #fkpce #fkpardubice pic.twitter.com/qgqEnpL5Lu — FK Pardubice (@FK_Pardubice) July 15, 2023

„Vidíme v něm obrovský potenciál. Známe ho, máme spoustu informací od trenérů, kteří jej vedli," prozradil Kováč, že nešlo o žádnou nouzovou variantu, ačkoliv Donát nebyl prioritou klubu. „V obrovské konkurenci během uplynulé sezony nenastupoval tak pravidelně, dáváme mu tak velkou šanci. Můžeme si vzájemně pomoci, podobně, jako tomu bylo u Vlčka nebo Hranáče," dodal bývalý reprezentant na adresu fotbalisty, který v novém působišti načne čtvrtou desítku startů ve Fortuna lize.

Začátek Fantasy ligy se blíží V sobotu startuje Fortuna liga! Už máte svůj tým? Vytvořte si ho a hrajte zdarma o zajímavé ceny na Sport.cz.

I přes dvě nové akvizice ale Pardubice zůstávají na přestupovém trhu aktivní, neboť kromě Halinského s Donátem nemají k dispozici žádného čistokrevného středního obránce, který by disponoval alespoň druholigovými zkušenostmi. „Rádi bychom, aby tu byl nějaký zkušený stoper a mladí kluci kolem něj rostli. Ale teď prostě nejsou. Měli jsme vytipovaného výborného hráče na Slovensku, ale bohužel se rozhodl pro přestup do Maďarska. Co se týče platů, je pro nás stále těžké podobným klubům konkurovat. Další stopeři na Slovensku pak stojí klidně i deset milionů korun a nikdy ani nehráli českou ligu, která je náročnější než slovenská. Stopeři s kvalitou, co potřebujeme, nejsou na trhu," mrzelo Kováče.

Pardubice jsou každopádně připraveny využít toho, pokud by se vhodný kandidát do středu obrany objevil. „Jsme nachystaní přivést opravdu zajímavé jméno. Když nám dá sportovní úsek pokyn, že právě tohle je to pravé, nebude problém to zařídit. Jsme pružní, ukázalo se to na Florinu Nitovi. Jeho příchod jsme byli schopni vyřešit prakticky za hodinu," prozradil předseda představenstva FK Pardubice Vladimír Pitter.