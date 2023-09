Je radost hrát v Bayernu, vyznal se Kane. Hattrick bude slavit na Oktoberfestu

Před televizní kamery přišel v pantoflích a s rozvernou náladou. „Vyvíjí se to vážně nadějně, s každým dalším zápasem se cítím líp,“ vyprávěl Kane. Příběh kapitána anglické reprezentace znáte: v létě se odhodlal k životní změně a přesunul se z Tottenhamu do Bayernu. Zatím to vypadá na hodně dobrou volbu, nejen podle čísel. Do soboty se na nablýskané mnichovské adrese ještě nestalo, aby za prvních pět bundesligových zápasů někdo nasázel sedm gólů.