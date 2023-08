Jedeme vyhrát, hlásí Plzeň před dalekou cestou do Kazachstánu. Recept? Chodit spát nad ránem

Deset hodin. Tak dlouho bude trvat štreka fotbalistů Viktorie Plzeň do Kazachstánu, kde je ve čtvrtek (16:00 SEČ) čeká úvodní duel play-off o účast ve skupině Konferenční ligy proti Tobolu Kostanaj. Viktoriáni tak prakticky celý dnešní den stráví v letadle, jelikož i kvůli zastávce na dotankování v bulharské Varně dorazí do konečné destinace až po desáté hodině večerní tamního času. „Ale chceme hrát Evropu, nemáme se na co vymlouvat. Nějak to přežijeme, vyhrajeme a poletíme zpět do Plzně,“ odhodlaně sdělil útočník Tomáš Chorý skupince novinářů na ruzyňském letišti.

Foto: Miroslav Chaloupka, ČTK Fotbalisty Plzně čeká náročné cestování do Kazachstánu. (ilustrační foto)

Pozdní očekávaný termín příletu do Kostanaje znamená, že na trénink během úterý již jednoduše nezbyde čas. I tomu Plzeň uzpůsobila přípravu. „Už včera jsme odcestovali do Prahy, abychom byli co nejblíže letišti a nemuseli vstávat. Ráno jsme v hotelu absolvovali rozcvičení a lehčí trénink, bereme to tak, jak to je," nastínil asistent trenéra Jan Trousil, jak probíhaly poslední hodiny jeho svěřenců na území Česka. Kromě dlouhé doby, strávené ve vzduchu, bude třetí tým uplynulé sezony Fortuna ligy trápit také čtyřhodinový časový posun směrem vpřed. „Ten je asi ještě horší, než samotná cesta. Ale jak říkám, není se na co vymlouvat, tohle neovlivníme," ví Chorý. Foto: Jiří Lizec, Sport.cz Fotbalisté Viktorie Plzeň po odbavení, k němuž došlo po deváté hodině ranní. Jak si tedy Viktoria poradí? „Recept je zůstat v našem režimu. Nebudeme se podřizovat posunu, abychom klukům nerozházeli biorytmus. Chodit spát plánujeme v pozdě v noci jejich času, takže večerku máme na nějakou třetí, čtvrtou hodinu ranní," prozradil Trousil, že fotbalisty Plzně čeká realizačním týmem povolené ponocování. Do boje o skupinu Evropské konferenční ligy odlétáme v tomto složení. 🛫 #PosledníKrok #CestaDoEvropy pic.twitter.com/CQaVSr5EeL — FC Viktoria Plzeň (@fcviktorkaplzen) August 22, 2023 Pro něj jde celkově o velice nevšední situaci, neboť coby trenér Vyškova či hráč Slovácka a Brna si evropské poháry ještě nevyzkoušel. „Je to pro mě trošku nezvyk. Ale když chcete být úspěšní, fotbal tohle přináší. Kluci to zatím zvládají perfektně, v režimu čtvrtek-neděle jsme již pátý týden, potřetí letíme ven. Cesta je sice nepříjemná, ale musíme se s tím vyrovnat. Věřím, že přivezeme výborný výsledek," uzavřel Trousil.