Jednou oba vyhrajete, vzkázal Messi Haalandovi s Mbappém. Zavzpomínal na Maradonu

Argentina ovládla světový šampionát poprvé po 36 letech, poprvé od éry již zesnulého Diega Maradony. A právě 30. října, tedy v den předávání cen, by legendární fotbalista oslavil 63. narozeniny.

Dá se však odhadnout, že Argentinec už další Zlatý míč nepřidá. Řada je na mladých hvězdách současného fotbalu. Dvacetiletý Jude Bellingham, třiadvacetiletý Erling Haaland, o rok starší Kylian Mbappé a další budou bojovat o to, kdo postupně převezme žezlo po Messim či Cristianu Ronaldovi.

„Haaland a Mbappé jednoho dne Zlatý míč vyhrají. Erling si to také velmi zasloužil, vyhrál Premier League, Ligu mistrů i FA Cup a zároveň byl celkově nejlepším střelcem. Tato cena mohla být dnes i vaše,“ vzkázal Haalandovi s Mbappém do hlediště. „Bude to mezi nimi krásná bitva,“ podotkl.