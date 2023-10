Messi získal poosmé Zlatý míč

O Messiho triumfu se mluvilo už dopředu. Pro hrdinu posledního světového šampionátu a kapitána Argentiny rozhodlo právě zlato z MS, které Jihoameričané získali po dlouhých 36 letech. Cenu převzal symbolicky v den, kdy by 63. narozeniny oslavil již zesnulý legendární Argentinec Diego Maradona. Navíc z rukou spoluvlastníka Interu Miami a někdejšího hráče PSG Davida Beckhama.

Od loňska, kdy anketu opanoval útočník Karim Benzema, se Zlatý míč vyhlašuje za sezonu a nikoli za kalendářní rok. Messi se stal vítězem už poosmé a posunul tak svůj rekord, druhý Cristiano Ronaldo se může pyšnit pěti vavříny. Portugalec působící od ledna v Saúdské Arábii se letos nevešel ani do třicetičlenné nominace.

Třetí skončil Messiho bývalý parťák z PSG Kylian Mbappé. Čtyřiadvacetiletý Francouz nebyl daleko od toho, aby překazil Messiho sen, když ve finále MS v Kataru vstřelil hattrick a zejména díky němu došlo utkání až do penalt.

Kopa trophy pro nejlepšího hráče do 21 let získal anglický reprezentant Jude Bellingham, jenž před sezonou přestoupil z Borussie Dortmund do Realu Madrid, kde aktuálně předvádí neuvěřitelné výkony. Předčil druhého Jamala Musialu z Bayernu Mnichov.