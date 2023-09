Jejich pravidlům nerozumím, čertil se Látal kvůli neuznané brance. Expert nabízí svůj pohled

Co se v 55. minutě stalo? Domácí se krátce po vyrovnávací brance na 1:1 hnali do útoku. Liberecký Žambůrek zastavil Kratochvíla jen za cenu faulu ve vzdálenosti zhruba třicet metrů od branky. Sudí Ondřej Berka pískl faul a šel k místu přestupku, kde o faulu diskutoval s kapitánem Tomášem Hübschmanem. Jablonečtí neotáleli a přímý volný kop rychle rozehráli a soupeře tím zaskočili. Chramosta míč do branky dopravil, ale těsně před tím Berka hru přerušil a nechal provedení přímého kopu zopakovat.

Ve fotbalových pravidlech stojí: „K provedení volného kopu rozhodčí obvykle dává znamení: většinou píšťalkou, může tak však učinit slovem nebo pokynem ruky. Hráči mohou volný kop rozehrát i bez znamení rozhodčího, ten však musí mít provedení volného kopu pod kontrolou.“

Trenér Radoslav Látal hodnotí 61. derby mezi Jabloncem a Libercem, které na jablonecké Střelnici skončilo remízou 1:1. #vprvnilinii #FKJLIBhttps://t.co/xB0MB02N5p — FK Jablonec (@FKJablonec) September 17, 2023

Co znamená, že má sudí provedení pod kontrolou? „Rozhodčí musí vidět při rozehrání míč, který nesmí být v pohybu a musí být na místě, ze kterého se má rozehrávat, aby nedošlo k porušení pravidel, například ke dvojímu hraní, a zároveň by měl mít pod kontrolou hru v místech, kam předpokládá, že míč půjde,“ vysvětlil bývalý prvoligový rozhodčí Karel Hrubeš, který v lize pískal patnáct sezon.

Jde o to, zda dal arbitr hráčům pokyn, aby s provedením kopu počkali. Podle Jabloneckých nikoliv. „Normálně jsme rozehráli stejně jako v průběhu hry. Nikdy nečekáme na rozhodčího, rychle postavíme míč a hrajeme. Tak jsme to udělali i tentokrát. A nám neuzná gól. Proč, důvod? Kdyby ukázal na píšťalku, ano, rozumím, měli jsme čekat. Ale pan rozhodčí neupozornil, že bude pískat. Nevím, jestli je to správně, nerozumím jejich pravidlům, jestli měl ukázat píšťalku, nebo ne, jestli má hráč čekat, nebo ne. Ale proč by čekal, vždyť ve hře nikdy nečekáte,“ čertil se Látal. V pravidlech i stojí, že se mají volné kopy provádět bez zbytečného zdržování. „Nabádám hráče, ať hrají rychle, tempo fotbal, aby soupeř nestíhal,“ připustil Látal.

Podle Hrubeše však jen samotný sudí a zúčastnění hráči mohou vědět, jak situace v onom inkriminovaném okamžiku proběhla. „Pokud by měli hráči pravdu, jednalo by se o chybu sudího, ale ne o hrubou chybu, protože rozhodčí následně přerušil hru píšťalkou, takže branky dosaženo nebylo, byla by neregulérní,“ konstatuje Hrubeš.