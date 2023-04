Jindřišek poslal rekordní gól do nebe. Byl pro maminku, svěřil se

Zelenobílý dres s klokanem na hrudi obléká od roku 2009. Za tu dobu se stihl stát rekordmanem Klokanů v počtu prvoligových utkání, kterých nasbíral přes tři stovky, fanoušky milovaným kapitánem a nyní i nejstarším střelcem celé Fortuna ligy. Navíc Jindřišek dále plní v Ďolíčku klíčovou roli, ze třiceti utkání v dosavadním průběhu sezony se do hry nedostal jen jednou.

„Těší mě, že jsem byl u dalšího jeho milníku jako trenér, ani nevím, jestli si to zasloužím. Byl jsem u jeho rekordu ve startech, teď i u tohoto. Je to pro mě neuvěřitelné," ocenil svého ostříleného svěřence trenér Jaroslav Veselý.

„Jakmile udělal hráč Jablonce tu hloupou penaltu, věděl jsem, že na ni půjdu," naznačil Jindřišek, že jeho rozhodování nebylo těžké. A to mu k němu navíc pomohl i kotel Bohemians, který jej před pokutovým kopem nahlas vyvolával.

„Vnímal jsem to. Namotivovalo mě to k tomu, že penaltu musím kopat a proměnit ji. Ale nebyl jsem pod tlakem, že bych se nějak klepal, věřil jsem si," ukázal veterán chladnou hlavu.

„Možná si napíšeme, nebo zavoláme. Tomáš ale neměl v hlavě rekord, není to typ, který by honil statistiky. Řešil spíše, že prohráli a spadli tak do skupiny o sestup. Na jeho místě bych byl úplně stejně naštvaný," chápavě pravil Jindřišek.