Kapitán Dynama: Výhra bude odrazovým můstkem. Vstřelený gól? Nejprve náhoda, ale ode mě kvalita

Musím říci, že se nám povedlo. Od první minuty jsme ve hře drželi role, se kterými jsme do utkání šli. To se projevilo jak při standardních situacích, tak v defenzivě i závěrečných minutách, kdy jsme všichni drželi při sobě.

Tlak jsme zvládli, nebylo to znát ani na trenérech. Nedávali jsme si nijak do hlav, že by to byl nějak obzvlášť důležitý zápas. Šli jsme do toho s tím, že je to jako každé utkání, které prostě jdeme vyhrát.