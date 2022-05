Klip s Vrbou v Ostravě rozesmál Csaplára. Lidé se tímhle opít nenechají, varuje kluby

Je právě tohle cesta, kterou by se kluby měly vydat, aby oslovily fanoušky? „Určitě je to jedna z věcí, ne ale ta hlavní, která by se měla zlepšit. Je to jedna z cestiček. Je tady urbanistika klubu, architektura klubu a vůbec celého fotbalu," nechal se Csaplár slyšet v pořadu Přímák na Sport.cz.