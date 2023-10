Konflikt zasáhl do fotbalu, Sparta postupuje bez boje

„Spartu mrzí, že o postupujícím do další fáze se rozhodlo takovýmto způsobem, a ne na fotbalových trávnících, jako bychom si všichni přáli. Představitelům izraelského klubu děkujeme za součinnost a bezchybnou spolupráci ve všech náležitostech, které jsme v souvislosti s touto soutěží spolu řešili. Věříme, že se ještě někdy v budoucnu na hřišti potkáme. Maccabi přejeme hodně štěstí,“ zdůrazňuje letenský klub na svém webu.

„Doba, ve které se Izrael momentálně nachází, je však velmi těžká a neumožňuje nám opustit zemi a soutěžit v zahraničí. V tuto chvíli je mnoho důležitějších věcí než fotbal. Doufáme, že se brzy vrátíme do soutěžního dění,“ poukazuje izraelský klub.

Sparťanský tým do 19 let tak postupuje do dalšího kola, v němž narazí na lepšího z dvojice Pafos/Žilina. První souboj na Kypru skončil výhrou slovenského týmu 1:0.