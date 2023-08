Kopic před odvetou varuje: Pozor na ruce ve vápně. Nevidím důvod, proč bychom neměli postoupit

Nejspíš na ruce ve vápně. (úsměv) Myslím, že nás ničím zvláštním nepřekvapili. Hráli tak, jak jsme si řekli a byli jsme na to připravení. Inkasovaného gólu v nastavení je samozřejmě škoda, ale kdyby někdo před týdnem řekl, že v Kazachstánu vyhrajeme o jednu branku, tak to vezmeme.

Cesta nám zabrala asi tak den, takže to volno nebylo dlouhé celý týden. Měli jsme den volna, pak dva náročnější tréninky. Pak už jsme ladili taktiku na zápas. Jak jsem již řekl, přišlo nám to vhod a myslím, že jsme na odvetu maximálně připravení.

Musím přiznat, že jsem si na to vzpomněl. Doma se dlouho hrálo 0:0, pak Limba (David Limberský) udělal penaltu. Dva góly nám tenkrát dával Zahavi, výborný střelec. Tentokrát to ale dopadne jinak.

Tak do detailu si zápas úplně nepamatuju. Ale i kdybychom minulý týden remizovali nebo vyhráli o dvě branky, plán na odvetu by nebyl jiný, než máme nyní. Hráli bychom podobně.

Samozřejmě, jsem na to připraven. Hraju jinou pozici než dříve, ale neřekl bych, že by to pro mě nebylo přirozené. Dostanu se i hodně dopředu. Vycházím sice více z obrany, ale to mi vůbec nedělá problém.