Kováč na startu přípravy: Nové posily budou hladové. Ale Hranáče či Vlčka bych si přál zpět

Tréninky po pauze jsou vždy specifické. Co máte zatím za sebou?

Včera jsme byli na FTVS, dělali kompletní testy. Dnes jsme absolvovali posilovnu a byli poprvé na hřišti. Máme přípravu dlouhou jen měsíc, je to krátké, ale delší jsme nechtěli. Pracujeme celou dobu stejně, náročně, ale hlavně jsme si přáli, aby si kluci během volna odpočinuli. Měli hrozně náročnou sezonu.

Foto: Josef Vostárek, ČTK První trénink fotbalistů FK Pardubice v rámci letní přípravy.

Jste spokojený s tím, jak přišli hráči nachystaní? Již týden měli plnit individuální plány.

Dali jsme klukům čtrnáct dní úplné volno. Pak měli trávit týden aktivním odpočinkem, ale to jsme nijak nesledovali. Jen jsme chtěli, aby se trochu rozběhali, když trvá příprava pouze měsíc.

Je ještě nějaká pozice, kterou byste do začátku sezony rádi posílili?

Určitě ano. Není tajemstvím, že stále ještě hledáme stopera. Máme tam talentované kluky, ale ani jeden z nich zatím pravidelně nehrál ligu, takže se budeme někde poohlížet. Ale rozhodně nijak nepanikaříme.

Právě vaši zapůjčení stopeři z minulé sezony, Tomáš Vlček ze Slavie s Robinem Hranáčem z Plzně, se probojovali až na probíhající Euro U21. Hranáč ve dvojici s Martinem Vitíkem navíc předvádí velmi dobré výkony. Vnímáte to i jako ocenění své práce?

Je to hlavně o nich, ne o nás. Ale mám radost, že jsme třeba i my trošičku dopomohli, aby se tam Robin dostal a hrál. Samozřejmě by si to zasloužil i Vlčák, který bohužel v základu není. Měl také fantastickou sezónu, oba prožili výborné jaro. Těší nás, že to jsou hráči, kteří mohou porazit i Německo.

Foto: Josef Vostárek, ČTK Vpravo obránce Tomáš Koukola během úvodního tréninku.

Ale šance, že by se kterýkoliv do Pardubic ještě na rok vrátil, jsou asi minimální...

Je to velmi, velmi složité. Moc bychom si to přáli, ale nemůžeme na to spoléhat. Musíme z nějakých osmdesáti nebo devadesáti procent počítat s tím, že se to nestane.

Ono skládat defenzivu bude asi celkově složité, odešel vám i Dominik Kostka, místo něhož jste přivedli Michala Surzyna z Jablonce, který v Pardubicích bude působit již potřetí.

Surzyho jsme chtěli. Věříme mu, je to skvělý hráč. Samozřejmě teď rok příliš nenastupoval, ale kdyby ano, tak ho Jablonci nepřetáhneme. I další posily měly složitou sezonu, například Vojtěch Patrák nebo Tomáš Zlatohlávek. Dali jsme jim šanci, určitě přijdou s velkou motivací a hladoví, budou chtít dokázat, že na to mají. Ale pochopitelně to musí předvést na hřišti. Všichni mají potenciál a jsou mladí, takže se mohou ještě rozvíjet.

Foto: Josef Vostárek, ČTK Zleva Vojtěch Patrák a nová posila Michal Surzyn.

Pomůže vám Surzyn i se standardními situacemi, které měl v minulém ročníku na starosti Dominik Janošek?

Víme o tom, zahrává je velmi dobře. Je to borec, který už má něco za sebou a vrací se do prostředí, kde mu to vždycky šlo. Věříme, že na to naváže.

Právě odchod Janoška vytvoří díru ve středu zálohy. Počítali jste s tím, že byste ho nemuseli být schopni udržet?

Trošku ano, tušili jsme, že nějaká nabídka přijde. Měli jsme k tomu určité indicie. Ale samozřejmě jsme to řešili, až když to bylo konkrétní. Nahradit by ho mohl Emil Tischler, i když tolik nehrál. Ale v posledním kole nadstavby na Baníku v té pozici nastoupil a ukázalo se, že s ním musíme počítat. Více šancí by měl také dostávat Samuel Šimek, to je velmi talentovaný hráč se skvělou střelou. Podepsali jsme do středu pole i Kamila Vacka, stěžejní pro nás i nadále bude Michal Hlavatý.

Vedle Tischlera hrál v Ostravě Denis Darmovzal. Ten se také během jara dostal do slušné formy.