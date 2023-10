Kozel pod ultimátem? Nic takového nezaznělo, ohrazuje se fotbalový Liberec

„Nebyl to ideální týden, ale myslím, že jsme si to vyříkali a už máme čistý hlavy. Hráli jsme v sobotu, a už v úterý jsme to hodili za hlavu a snažíme se v tom nebabrat. Je před námi nový zápas, který chceme zvládnout. Určitě chceme bodovat, abychom si psychicky pomohli. Myslím, že jsme nehráli špatně, ale bohužel v poslední době nám tam spadne úplně všechno. Ale v téhle situaci jsme už byli i na jaře před zápasem se Slavií. Taky se nám snad čtyři zápasy výsledkově nepovedly a ukázali jsme, že umíme zabrat,“ řekl ve čtvrtek liberecký záložník Denis Višinský.