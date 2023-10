Jindřišek vyhlíží další rekord. Ve čtyřiceti mi připadal strašně daleko, říká veterán z Ďolíčku

Pár zajímavých rekordů už má. A brzy může Josef Jindřišek přidat další. Kdy se ikona Bohemians stane historicky nejstarším hráčem ligy? Dosavadní maximum Pavla Zavadila (42 let, 7 měsíců a 5 dnů) mohl poctivec z Jizerských hor trumfnout už ve druhé polovině září, jenže marodil. Trénuje teprve pár dnů, ale v sobotu proti Zlínu by už měl být v nominaci. „Jednou ten rekord překonám. A když ne, povede se to někomu jinému,“ usmívá se defenzivní záložník vršovických Klokanů v rozhovoru pro Sport.cz.

Foto: Vlastimil Vacek, Právo Až se 42letý Josef Jindřišek po zdravotní pauze vrátí do ligy, stane se jejím historicky nejstarším hráčem.