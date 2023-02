Kvůli dobrým výsledkům se rozprodali hráči a začínali jsme znovu, říká legenda Sparty o svém konci

Vicemistr Evropy z roku 1996 si však nechce stěžovat. „Mně samotnému to nevadilo, rád pracuju s mladými hráči, ale nějaká posloupnost, abychom zachovali druhou ligu, tam pak chyběla," přiznává trenér, který nezůstal dlouho bez práce. Tentokrát před ním stojí úkol dostat do druhé ligy Viktorii Žižkov.

Na působení v letenském klubu jej však bavila práce s mladými fotbalisty. „Sparta je továrna na talenty, hráči mají maximálně dva a půl roku na to, aby se prosadili, a už musí pryč, už se na ně tlačí další dorostenci. To se mi líbí, je to opravdu konkurenční prostředí, které funguje," vzpomíná s radostí.

Současná Sparta očima Michala Horňáka, příspěvek z pořadu PřímákVideo : Sport.cz

Působení u rezervního týmu však přináší i povinnosti vůči prvnímu mužstvu. „Zažil jsem i špatné výkony hráčů, kteří přišli z áčka, a musel jsem je třeba vystřídat, ale nemyslím si, že by se na to vykašlali, prostě jim to buď nesedlo, nebo to podcenili," vzpomíná Horňák a dodává, že v takovém případě bylo potřeba pracovat i s mladými hráči B-týmu, kteří byli na takové situace citliví.

Horňákovy děti v lize, příspěvek z pořadu PřímákVideo : Sport.cz

„My, jako realizační tým jsme na příchody z A-týmu byli od začátku připravení a snažili jsme se na to připravovat i ty mladé hráče, ale samozřejmě ten osmnáctiletý kluk, který přijde z dorostu, kde byl vůdčí osobností a hrával všechny zápasy, tak na to připravený není. A i když se mu to říká, může to pro něj být nekomfortní situace," vysvětluje bývalý obránce.