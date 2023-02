PŘÍMÁK: Konec ve Spartě řešil s Rosickým. Teď se legenda těší na novou výzvu

Horňák za Spartu odkopal přes pět stovek utkání, posbíral deset titulů a zahrál si v jejím dresu Ligu mistrů. Na Letné se pak prosazoval i v pozici trenéra. V posledních sezonách vedl rezervu. Vyhrál s ní Juniorskou ligu, talentované mladíky pak dovedl k postupu do druhé ligy, následně tam sparťanské béčko bralo nečekané páté místo. „Moc mě všechno bavilo a myslím, že i hráče," svěřuje se Horňák, který je asistentem kouče u reprezentace do 21 let.

Všechno frčelo podle představ, mladí fotbalisté Horňákovi a jeho realizačnímu týmu rostli pod rukama. „Bylo skvělé mít v týmu talenty, u kterých vidíte potenciál prosadit se nejen v lize, ale i v reprezentaci. Pro trenéra je tohle skvělá věc. Nemůžete sice nikam postoupit, ale je skvělé, že hráče posouváte do ligy," vykládá vicemistr Evropy z roku 1996.

Spokojení byli i šéfové letenského klubu, když rezerva splnila cíl a poskočila do Fortuna národní ligy. A co víc, patřila mezi nejlepší týmy. „V první sezoně jsme hráli fakt dobře, takže nakonec vlastně Sparta rozprodala celou základní sestavu," vykládá Horňák. Na jednu stranu jej hřál pocit, že odvedl skvělou práci. Jenže u béčka Sparty musel startovat skoro od nuly. „Nebylo to ideální," přiznává, ale s realizačním týmem se pustil do práce.

Profesionální druhá liga se však proměnila ve výsledkové trápení, které vyvrcholilo Horňákovým koncem. Sparta B přezimuje na předposledním místě, horší byla jen rezerva Slavie. I tak podle všeho Horňák čekal, že dostane větší čas, aby s týmem opět zapracoval na zlepšení. Jenže ho na Letné nedostal a na konci minulého roku ve funkci skončil. Na nabídku k práci ale nečekal dlouho, ani se nemusel nikam stěhovat, přišla totiž z hlavního města.

Třetiligový Žižkov se rozloučil s koučem Michalem Šmardou a nabídl spolupráci bývalému sparťanovi. A ten neotálel. Angažmá u týmu, který je s náskokem v čele B skupiny ČFL s jasným plánem postoupit do druhé ligy, mu přišlo jako zajímavá výzva. „Zavolal mi pan Kotal, s kterým jsem spolupracoval ve Spartě, zda bych neměl zájem. Máme stejný pohled na fotbal, takže jsem souhlasil. Cesta, kterou chce Viktorka jít, se mi líbí. „Hlavním cílem je samozřejmě postup. Máme velký náskok, ale je to složitější. Nestačí nám vyhrát soutěž, následně je tam ještě baráž. Cíl je ale jasný, chceme Žižkov posunout výš," dodává asistent kouče u národního týmu do 21 let.