Barcelona vedla po gólech Gaviho a De Jonga už po čtvrthodině 2:0, ještě do poločasové pauzy ale srovnali Foyth se Sörlothem. V 50. minutě dokonal obrat obstřelem na zadní tyč Baena, v 68. minutě ale znovu srovnal Torres a vzápětí po Yamalově střele do tyče dorazil míč do odkryté brány Lewandowski.