Granada byla vyřazena ze Španělského poháru kvůli neoprávněnému startu hráče

Granada nasadila minulý týden do zápasu čtyřiadvacetiletého brankáře Adriána Lópeze z rezervního týmu. Podle pravidel však smějí v poháru z B mužstva nastoupit jen fotbalisté mladší 23 let. Arosa tak navzdory porážce 0:3 na hřišti postoupila do dalšího kola.

Reklama