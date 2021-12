Je po všem? Hvězda Barcelony má ve středu ohlásit konec

Světový fotbal přijde o velkou hvězdu. Argentinský útočník Sergio Agüero spekulace o tom, že by zvažoval kvůli zdravotním problémům konec kariéry, nejprve popíral. Podle španělského deníku Marca ale fotbalista Barcelony s fotbalem nakonec přece jen defenitivně skončí. Oficiálně by to měl veřejnosti oznámit ve středu. Třiatřicetiletý kanonýr v říjnu nedohrál ligové utkání s Alavésem a vyšetření poté odhalilo problémy se srdcem.

Foto: Profimedia.cz Argentinský útočník Sergio Agüero sleduje dění na hřišti během 12. kola španělské fotbalové ligy. Foto : Profimedia.cz

Článek Agüero si v duelu 12. kola La Ligy stěžoval na potíže s dechem. Krátce po poločase si lehl na trávník a držel se na hrudi. V nemocnici poté strávil dva dny. A i když se hovořilo o možném návratu na hřiště, problémy jsou prý větší, než to původně vypadalo. Lékaři diagnostikovali Agüerovi maligní arytmii. Argentinec si měl na minimálně tři měsíce od fotbalu odpočinout. Už v listopadu se ovšem objevily spekulace, že rodák z Buenos Aires zvažuje definitivní odchod ze scény. 🚨🚨🚨 El Kun Agüero anunciará el miércoles que se retira del fútbol https://t.co/MwipKKUpuI — MARCA (@marca) December 13, 2021 A podle deníku Marca tomu tak skutečně bude. Hráč Barcelony by své rozhodnutí měl oznámit veřejnosti ve středu během zvláštního ceremoniálu. Agüero přišel do Barcelony v létě po deseti sezonách v Manchesteru City, se kterým získal pět titulů a je nejlepším střelcem v historii klubu. Za katalánský celek stihl odehrát pouze pět zápasů a dal jednu branku.

