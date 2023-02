Polib naše logo! Okopávaná opora Realu ochutnala vlastní medicínu

V Mallorce to schytával i z tribun, ale sám si také přisadil. Když odcházel o přestávce do šaten, líbal a emotivně ukazoval příznivcům domácích logo Realu na hrudi. Gesto zaznamenal kapitán domácích Antonio Raillo a přišla odplata. Po změně stran během přerušení ironicky vzal svůj klubový znak a přiblížil ho k ústům mladého křídelníka.

„Všechno, co se děje a dělo, není Viníciova vina. Chce jen hrát fotbal. Jsou zde provokace od soupeřů, kteří faulují. To se stává. Není to jen chyba našeho hráče. Musím trochu nastudovat fauly soupeře, protože rozhodčí dnes nějaké zapomněl ocenit žlutou kartou. Nebyly to tvrdé střety, ale neustálé přerušování hry. Naopak my měli v první půli žluté pro Viníciuse a Ceballose, Mallorca nic," upozorňoval trenér Realu Carlo Ancelotti.