Příběh velké víry a vůle. Bývalá hvězda Arsenalu se pokusí vrátit mateřský klub do La Ligy

Angažování Cazorly je pro fanoušky Ovieda třešničkou na dortu. Muž, který prošel mládežnickými kategoriemi Ovieda, je devátou letní posilou klubu, který má jednoznačný cíl: návrat do první ligy.

„Když máte sen, musíte si ho splnit. Když mi bylo devět, snil jsem o tom, že budu hrát ve svém městě. Teď se mi vyplní. Spousta lidí si může myslet, že nemám co získat, ale naopak hodně ztratit. Ale já tohle vidím přesně naopak," prohlásil Cazorla, který hrál za Villarreal, Huelvu, Málagu a Arsenal. Poslední tři sezony působil v katarském Al Sadd.

Největší stopu zanechal v Arsenalu. V dresu Kanonýrů odehrál 180 zápasů, v nichž vstřelil 29 gólů. S Arsenalem získal dvakrát Anglický pohár a dvakrát Community Shield. Když z Emirates v roce 2018 odcházel, fanoušci slzeli. Cazorla patřil mezi jejich největší oblíbence. To samé bude pro příznivce Ovieda. „Nemohu slíbit věci, o kterých nevím, zda se stanou. Ale můžu slíbit, že pro postup udělám maximum," poslal jim vzkaz.

Na vlastní žádost bude pobírat minimální roční plat ve výši 93 000 eur (přibližně 2 250 000 korun), stanovený vedením La Ligy 2. Měsíčně tedy zhruba 190 tisíc korun. Kromě toho přepustil veškerá práva na image klubu s jedinou podmínkou: 10 % z prodeje jeho dresů poputuje na investice do mládežnické akademie Ovieda.

Do míče nekopl dva roky. V létě 2018 šokoval fotbalový svět, když ohlásil návrat do fotbalu. V rámci slavnostního přivítání na stadionu Villarrealu ho vyčaroval z velké plechovky kouzelník. Vyčaruje nyní Oviedu návrat do La Ligy?