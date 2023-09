Šestnáctiletý talent Barcelony Yamal je nejmladším španělským reprezentantem

„Byl oporou španělských mládežnických týmů a je to hráč s výjimečnou silou. Vypadá, jako by se ho dotkla boží hůlka. Není to obyčejný hráč,“ řekl De la Fuente na tiskové konferenci. „Sledujeme úroveň hráče, ne věk. Je připravený hrát na nejvyšší úrovni. Je důležitým článkem pro budoucnost,“ dodal na adresu nejlepšího střelce letošního mistrovství Evropy hráčů do 17 let, kde dal Yamal čtyři góly.