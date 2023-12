Smyslů zbavený. Trenér neunesl prohru nad gigantem a řádil

Nepříjemné pocity se prostě občas při horkých chvílích musí ventilovat ven. Své by o tom jistě mohl říci trenér španělského Alavésu Luis Garcia Plaza. Během zápasu LaLigy s hvězdným Realem Madrid dlouho panoval bezbrankový stav. Změna nastala až v nastaveném čase, kdy se gigant dostal do jednobrankového vedení. A to kouče zjevně velmi naštvalo.

Foto: Profimedia.cz Trenér španělského Alavésu Luis Garcia Plaza byl závěrem zápasu s Realem Madrid velmi rozhozen.

Celý zápas se španělský klub trmácející se kolem sestupových příček zvládal vzdorovat aktuálnímu lídrovi španělské nejvyšší soutěže. Pomohla tomu i červená branka obránce Realu Nacha Fernándeze z 54. minuty. Už to vypadalo, že se utkání blíží pro Alavés k zdárné remíze, jenže přišla studená sprcha. Real Madrid získal možnost exekuce rohového kopu v 92. minutě. Německý špílmachr Toni Kroos poslal míč do vápna, ke kterému se dostal nikým nehlídaný Španěl Lucas Vazquez. Svojí hlavičkou dokázal překonat brankáře domácích a v táboře královského klubu zavládla velká euforie. Následuje obsah vložený z jiného webu. Zde jej můžete přeskočit. Přejít před obsah vložený z jiného webu. Opačná atmosféra však panovala na střídačce Alavésu. Garcia zjevně vstřelenou branku v posledních minutách zápasu neunesl a na lavici ztropil scénu. Nejprve skopnul box s nápoji, poté začal mávat s jedním z hráčů, který byl zrovna mezi náhradníky. Následně si sundal bundu, se kterou tvrdě hodil o zem. To zopakoval i se svojí čepicí. Své vystoupení završil výrazným křikem ze svého místa na lavičce domácích. Svým počinem nyní baví fanoušky po celém světě. Deportivo Alaves coach after Lucas Vazquez's goal. 😅 pic.twitter.com/hAs2eB7m49 — Out Of Context Real Madrid (@rmanocontext) December 22, 2023 Real Madrid tak rozhodující brankou v posledních minutách vydřel cenné vítězství. Aktuálně se tak nachází v úplném čele ligové tabulky, jelikož překvapení soutěže Girona, která před čtvrtečními zápasy ligu vedla o dva body, pouze remizovala s Betisem Sevilla. Alavés si připsal třetí porážku v řadě a nachází se na 16. místě tabulky, s tříbodovým rozdílem od sestupových příček.