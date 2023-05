Trenér Barcelony Xavi chce hovořit s Messim o případném návratu

"Není pochyb o tom, že s ním budu mluvit. Kdyby se Messi vrátil, našemu fotbalu by to velmi pomohlo. Řekl jsem to i našemu prezidentovi (Joanu Laportovi)," řekl Xavi v rozhovoru pro španělský časopis Sport. "Má před sebou ještě spoustu let na vrcholné úrovni, ale rozhodnutí bude záležet čistě na něm," dodal.