LEGIONÁŘI POD LUPOU: Čvančara stihl úplně všechno, ač ho trápí zranění. Možné je cokoliv, mlží trenér

ANTOŠOVA BŘITVA: Kometa se musí probrat! Takhle by totiž nový stadion rozhodně nenaplnila

Začátek sezony nám přinesl jedno velké překvapení; extraligu vedou Karlovy Vary. Každý řekne, že jsou odehrána teprve dvě kola, jenže pro všechny je vstup do soutěže hrozně důležitý, protože v týmu navodí skvělou atmosféru. Jak nakopnete první čtvrtinu základní části, vždycky vám to vydrží až do Vánoc.