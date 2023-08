LEGIONÁŘI POD LUPOU: Hložek se dere do základu, píší v Německu

Pozitivní ohlasy na sebe nenechaly dlouho čekat. „Od žolíka nemůžete očekávat více," ocenil Hložka německý fotbalový portál Kicker. A chvála pokračovala i nadále. „Hložek se doslova snaží vnutit do základní jedenáctky a velmi výrazně zvýšil své šance na to, aby se do ní o víkendu dostal."