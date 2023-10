LEGIONÁŘI POD LUPOU: Král prvním gólem v sezoně pomohl k ukončení výsledkové bídy

Jenže k naplnění jeho slov tak úplně nedošlo. Král během prvního půlroku naskočil jen do sedmi ligových duelů, postupně vypadl ze sestavy a před jarní částí předcházejícího ročníku se vrátil do Česka, kde na jaře v dresu Jablonce nastoupil devatenáctkrát. „Řekli mi, že bych se nedostával do nominace ani na zápasy. Ale Eupen neberu jako uzavřenou věc, v létě se tam vrátím,“ prohlašoval krátce poté, co bylo potvrzeno jeho hostování na severu Čech.