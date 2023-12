LEGIONÁŘI POD LUPOU: Nizozemský sen. Janoškovi stěhování na západ svědčí

Pochopitelně se tak ve stále ještě poměrně novém působišti zařadil do škatulky nepostradatelných. „Holandský fotbal mi sedí, vlastně i kvůli tomu jsem si tuhle zemi vybral. Hraje se útočně, vyhovuje mi to tu,“ pochvaloval si Janošek západní styl kopané v podcastu Livesport Daily.

25letý fotbalista naopak také do puntíku plní to, co si od něj v Bredě slibovali. „Hledali jsme kreativního, ofenzivního středopolaře, který umí dávat góly. Proto máme radost, že se nám podařilo přivést Dominika,“ prohlašoval v létě technický ředitel klubu Peter Maas, krátce poté, co s Janoškem uzavřel kontrakt do roku 2025.