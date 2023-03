Lepší umělka na Faerech než terén v Kišiněvě, myslí si Pešír

Co se týče přípravy na nadcházející souboj s Faerskými ostrovy, manažer reprezentace nic nepodceňuje a přiznává, že už před několika týdny se na souostroví byl podívat. „Zažil jsem tam všechna roční období během dvou hodin. Hlavně je tam umělá tráva, to bude specifické," nastiňuje tamní podmínky bývalý reprezentant do 21 let. Právě terén byl jedním z faktorů, které zasáhly do nepříliš povedeného utkání s Moldavany. Pešír v Přímáku vypráví o tom, že hřiště se v Kišiněvě zavlažovalo až několik málo hodin před zápasem, což hráčům jistě znepříjemnilo hru.