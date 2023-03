PŘÍMÁK: Podcenění Moldavska? Hráči slibovali, že do toho vletí naplno. Remíza je zklamáním, tvrdí Pešír

Euforii vystřídalo zklamání a rozčarování. Čeští fotbalisté se po domácí výhře nad Polskem už nejspíš viděli v kvalifikaci o postup na EURO 2024 s šesti body na kontě. Remíza na půdě outsidera z Moldavska je vrátila do reality. „Podcenění soupeře jsme s hráči ani dopředu neřešili. Všichni věděli, co je ve hře, i to, co se stalo o den dříve Dánsku v Kazachstánu. Na hřišti to pak vypadalo jinak," říká v pořadu Přímák Tomáš Pešír, manažer fotbalové reprezentace. Bezbranková remíza byla pro všechny v českém táboře zklamáním.

Přímák s Tomášem PešíremVideo : Sport.cz