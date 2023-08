Bookmakeři jsou opatrní, sázkaři Spartě věří, expert tipuje remízu

Sparta zabojuje za celý český fotbal o závěrečné předkolo Ligy mistrů. Po bezbrankové remíze v Kodani musí doma vymyslet něco víc, aby mohla pomýšlet na postup. Bookmakeři dávají do hry kurz, který sice říká, že Sparta postoupí, ale říkají to velmi opatrně, protože zároveň je ve hře kurz na postup Kodaně.

„Důležitost odvety každopádně může hráčům obou celků svazovat nohy a mělo by se hrát opatrně ze zabezpečené obrany. Taková taktika pak příliš nenahrává brankám, duel by mohl být jako před týdnem vyrovnaný. Možná o to více, že Sparta bude mít v zádech zaplněnou Letnou a její výkon by měl jít o něco nahoru. Remíza každopádně nikoho nepřekvapí, prodloužení pak rozhodne mentální připravenost," myslí si Kovařík.