Byli jsme aktivní, ale týmu se vždycky dá něco vyčítat, řekl Bílek. A co antirekord Ligy mistrů?

Už před zápasem jsme mluvili o tom, že nám v předchozích utkáních úvod nevyšel a brzy jsme inkasovali. V Miláně jsme drželi stav 0:0 do 35. minuty, jenže pak jsme bohužel dvakrát nezachytili náběh soupeře. Inter se dostal do šestnáctky a do přestávky dal dvě branky. Je to škoda, protože do té doby jsme hráli slušně.