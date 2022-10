Domácí favority na San Siru poslal do vedení ve 35. minutě Henrik Mchitarjan, ještě do přestávky zvýšil Džeko, který se trefil i po změně stran. Čtvrtý gól vstřelil střídající Romelu Lukaku. Inter si po Bayernu Mnichov jako druhý tým z "céčka" zajistil postup do osmifinále. Obhájci českého titulu zakončí elitní soutěž příští úterý doma s Barcelonou, která skončí třetí.