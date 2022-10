Cestou do Plzně jsem podepsal pět tisíc kartiček, řekl Goretzka. Proč mu spílají fanoušci Bayernu?

Vzápětí k 27letému reprezentantovi přilétl dotaz, jestli si hráči Bayernu v kabině zpackaný duel v Dortmundu pořádně zanalyzovali. „Samozřejmě, probíráme každý odehraný zápas. Analýza je moc důležitá. Máme ale nyní náročný program, každý třetí den hrajeme. Mimo stadion se člověk snaží přijít na jiné myšlenky. Já osobně jsem cestou do Plzně podepsal v autobusu snad pět tisíc kartiček," pronesl Goretzka, který přiznal, že mužstvu chybí útočník Robert Lewandowski, jenž přestoupil v létě do Barcelony.

„Komentáře jsem nečetl. Víte, dal jsem do utkání všechno, pro vítězství jsem udělal maximum, mám čisté svědomí. Myslím, že po zápase by si měl člověk zachovat sportovního ducha, neměl by být problém poblahopřát soupeři. Pokud s tím má někdo problém, měl by se naučit vypořádat s emocemi," dodal Goretzka.