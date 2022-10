Co nedokázal ani Lewandowski, zvládl Vlčák. Bayern už zlomit nešlo, má jasno

„Po prvním poločase jsme se báli, jak to dopadne," netají Vlkanova.

Určitě by byl raději, kdyby překonal slavného Manuela Neuera. Místo zraněné hvězdy stál v brance bavorského giganta náhradník Sven Ulreich. I tak má gól Bayernu patřičný zvuk.

„Můj první za Viktorku, navíc v Lize mistrů. Jistě mi do kasy něco pěkného vyměří," kření se Vlkanova.

„Samozřejmě kdyby znamenal nějaký bod, bylo by to hezčí. Ale dát před vlastními fanoušky v Lize mistrů gól proti Bayernu, to je nádherné a nezapomenutelné. Jenže když pro nás neznamená žádné body, není zase tak důležitý," přemítá.