FOTBAL ONLINE: Messi a Mbappé řádí, Lipsko vede nad Citizens

První vzájemné utkání skončilo v Madridu 0:0. Remíza by mohla stačit Portu i tentokrát, ale jen za předpokladu, že AC Milán neporazí Liverpool. Italský vicemistr sice v Lize mistrů prohrál úvodní tři duely, do hry se však vrátil posledním výhrou 1:0 na hřišti Atlética, kterou vystřelil tři minuty před koncem Junior Messias. V repríze finále Ligy mistrů z let 2005 a 2007 uchová hráčům AC Milán naději jen vítězství.