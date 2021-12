Marná snaha, gigant v pohárové Evropě končí! Messi a Mbappé řádili

Fotbalisté AC Milán, vedoucí tým italské ligy, v pohárové Evropě předčasně končí! V úterním závěrečném 6. kole skupiny B Ligy mistrů prohráli doma s Liverpoolem 1:2 a unikl jim jak postup do osmifinále milionářské soutěže, tak i účast v Evropské lize. Poslední postupové místo do jarního play off Champions League si zajistilo Atlético Madrid, které v dramatické bitvě okořeněné červenými kartami na obou stranách porazilo FC Porto na jeho hřišti 3:1. Portugalci skončili ve skupině třetí a zahrají si Evropskou ligu.

Foto: Alberto Lingria, Reuters Kanonýr AC Milán Zlatan Ibrahimovic v souboji s Neco Williamsem a Nathanielem Phillipsem z Liverpoolu. Foto : Alberto Lingria, Reuters

Článek Fotogalerie +6 Stoprocentní bilanci si v hlavní fázi udržely týmy Liverpoolu s Ajaxem Amsterdam. V přímém souboji o první místo v "déčku" Real Madrid zdolal Inter Milán 2:0. Fotbalisté Manchesteru City prohráli v Lipsku 1:2 a německý celek si díky třetímu místu zajistil postup do jarní části Evropské ligy. Naopak jiný favorit Paris St. Germain v "áčku" nezaváhal a po dvou gólech Kyliana Mbappého a Lionela Messiho porazil FC Bruggy 4:1. Atlético přišlo v Portu o zraněného kanonýra Suáreze, který musel ve 13. minutě střídat. Všechny branky padly po změně stran. Úřadující španělské šampiony poslal do vedení v 56. minutě Griezmann. V 67. minutě uviděl červenou kartu hostující Carrasco, o tři minuty později se však po Wendellově vyloučení síly na hřišti srovnaly. Domácí hráč strávil na trávníku jen sedm minut. V závěru se za hosty prosadili Correa a De Paul, Sérgio Oliveira snížil z pokutového kopu. Porto čeká vyřazovací fáze Evropské ligy. Liga mistrů Horor v Lize mistrů. Hráč během zápasu s Realem Madrid zkolaboval AC Milán vedl po trefě Tomoriho, za Liverpool srovnal do konce prvního dějství Salah. Obrat dokonal po změně stran Origi. Italský gigant zůstane na jaře bez evropských pohárů. Liverpool je prvním anglickým celkem v historii Ligy mistrů, který ve skupině vyhrál všech šest duelů. Foto: Alberto Lingria, Reuters V souboji (zleva) Divock Origi z Liverpoolu a Fikayo Tomori z AC Milán.Foto : Alberto Lingria, Reuters Totéž jako první nizozemský tým dokázal i Ajax, který kvůli pandemii koronaviru přivítal rovněž jistého osmifinalistu Sporting bez diváků. Dortmund v "céčku" rozstřílel istanbulský Besiktas 5:0, který od 43. minuty za stavu 0:1 dohrával bez vyloučeného Welintona. Po dvou gólech za Borussii zaznamenali kapitán Reus a Haaland, úvodní trefu obstaral Malen. Obhájce tureckého titulu nezískal ve skupině ani bod. Mbappé potřeboval na své dva góly pouze úvodních sedm minut zápasu. První trefa byla celkově jeho třicátou v Lize mistrů, čímž se ve věku 22 let a 352 dní stal historicky nejmladším střelcem, který na tuto metu dosáhl. Překonal tím dosavadní rekord svého nynějšího spoluhráče Messiho. Kylian Mbappé's record in this competition 🔥#UCL pic.twitter.com/1D6BpWdiuX — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) December 7, 2021 Argentinský útočník se prosadil ještě v úvodním dějství a v 76. minutě stanovil z penalty konečné skóre. Mezi jeho dvě branky se vměstnal zásah hostujícího Ritse. PSG skončil ve skupině druhý o bod za Manchesterem, belgický tým obsadil poslední pozici. Finalista posledního ročníku soutěže Manchester měl už před duelem s úřadujícím německým vicemistrem jisté prvenství ve skupině, přesto nastoupil v nesilnější sestavě. Lipsko po víkendovém odvolání trenéra Marsche vedl Beierlorzer. Messi in this competition = 🔥🔥🔥#UCL pic.twitter.com/VojXuHpF5X — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) December 7, 2021 Domácí se na prázdném stadionu dostali do vedení ve 24. minutě zásluhou Szoboszlaie. V 71. minutě zvýšil André Silva, zápas zdramatizoval Mahriz. Od 82. minuty Citizens dohrávali bez vyloučeného Walkera. 6. kolo skupin fotbalové Ligy mistrů: Skupina A: Paris St. Germain - FC Bruggy 4:1 (3:0) Branky: 2. a 7. Mbappé, 38. a 76. z pen. Messi - 68. Rits. Rozhodčí: Gil Manzano (Šp.). Lipsko - Manchester City 2:1 (1:0) Branky: 24. Szoboszlai, 71. A. Silva - 77. Mahriz. Rozhodčí: Schärer (Švýc.). ČK: 82. Walker (Manchester). Konečná tabulka: 1. Manchester City 6 4 0 2 18:10 12 2. Paris St. Germain 6 3 2 1 13:8 11 3. Lipsko 6 2 1 3 15:14 7 4. Bruggy 6 1 1 4 6:20 4 Skupina B: AC Milán - Liverpool 1:2 (1:1) Branky: 29. Tomori - 36. Salah, 55. Origi. Rozhodčí: Makkelie (Niz.). FC Porto - Atlético Madrid 1:3 (0:0) Branky: 90.+6 Sérgio Oliveira z pen. - 56. Griezmann, 90. Correa, 90.+2 De Paul. Rozhodčí: Turpin (Fr.). ČK: 70. Wendell - 67. Carrasco. Konečná tabulka: 1. Liverpool 6 6 0 0 17:6 18 2. Atlético Madrid 6 2 1 3 7:8 7 3. FC Porto 6 1 2 3 4:11 5 4. AC Milán 6 1 1 4 6:9 4 Skupina C: Dortmund - Besiktas Istanbul 5:0 (2:0) Branky: 45.+2 z pen. a 53. Reus, 68. a 81. Haaland, 29. Malen. Rozhodčí: Letexier (Fr.). ČK: 43. Welinton (Besiktas). Ajax Amsterdam - Sporting Lisabon 4:2 (2:1) Branky: 8. Haller z pen., 42. Antony, 58. Neres, 62. Berghuis - 22. Santos, 78. Tabata. Rozhodčí: Massa (It.). Konečná tabulka: 1. Ajax Amsterdam 6 6 0 0 20:5 18 2. Sporting Lisabon 6 3 0 3 14:12 9 3. Dortmund 6 3 0 3 10:11 9 4. Besiktas Istanbul 6 0 0 6 3:19 0 Skupina D: Real Madrid - Inter Milán 2:0 (1:0) Branky: 17. Kroos, 79. Asensio. Rozhodčí: Brych (Něm.). ČK: 64. Barella (Inter). Šachtar Doněck - Šeriff Tiraspol 1:1 (1:0) Branky: 42. Fernando - 90.+3 Nikolov. Rozhodčí: Rumsas (Lit.). Konečná tabulka: 1. Real Madrid 6 5 0 1 14:3 15 2. Inter Milán 6 3 1 2 8:5 10 3. Šeriff Tiraspol 6 2 1 3 7:11 7 4. Šachtar Doněck 6 0 2 4 2:12 2

