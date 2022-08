Karabach v minulém předkole předčil Ferencváros. Západočeši ve 3. předkole vyřadili Tiraspol po dvou výhrách 2:1 a vydělali si minimálně 8,63 milionu eur (asi 211 milionů korun) za účast v play off a jistotu nejméně skupiny Evropské ligy plus několik dalších desítek milionů korun za desetiletý koeficient. Za postup do skupiny Ligy mistrů by Plzeň dostala minimálně 15,64 milionu eur (asi 383 milionů korun) plus další finance za desetiletý koeficient a televizní práva.