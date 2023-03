Italská policie zatkla po výtržnostech osm fanoušků Neapole a Frankfurtu

Před večerní odvetou propukly v centru města nepokoje. Příznivci Eintrachtu, kteří do Neapole přicestovali i bez vstupenek, se střetli s policií a při potyčkách podle dostupných videí zapalovali auta a demolovali vybavení barů a restaurací. Do akce byla nasazena zásahová jednotka.

"Nejsou to fanoušci, ale kriminálníci, gauneři. Zajímalo by mě, jestli by si to samé dovolili i v Německu?" napsal na twitteru vicepremiér a šéf koaliční strany Liga Matteo Salvini.