Los Ligy mistrů připouští anglické či španělské finále, Chelsea teď jde na Real Madrid

Kostky jsou vrženy. Finále fotbalové Ligy mistrů se kvůli agresi Ruska přestěhovalo z Petrohradu do Paříže, los v Nyonu teď určil dvojice pro čtvrtfinále a také semifinále. Pavouk play off umožňuje, že by se ve finále mohly utkat dva týmy buď z Anglie, nebo ze Španělska. Obhájce trofeje Chelsea narazí ve čtvrtfinále na Real Madrid, nejúspěšnější klub v historii Ligy mistrů. Loňský finalista Manchester City půjde na Atlético Madrid.

Foto: Juan Medina, Reuters Karim Benzema z Realu Madrid a jeho spoluhráči se mohou těšit na Chelsea...Foto : Juan Medina, Reuters

Článek Připravujeme podrobnosti. The quarter-finals are set! ✔️ What's your reaction to the draw?#UCLdraw pic.twitter.com/Je3NQHabuy — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) March 18, 2022

Reklama