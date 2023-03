Mdlý Liverpool počtvrté za posledních šest let vypadl po souboji s Realem. Postoupil lepší tým, uznal Klopp

Who has knocked Liverpool out of the Champions League under Jürgen Klopp?

◉ 2017/18 - Real Madrid

◎ 2018/19 - No one 🏆

◉ 2019/20 - Atlético Madrid

◉ 2020/21 - Real Madrid

◉ 2021/22 - Real Madrid

◉ 2022/23 - Real Madrid

