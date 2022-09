V rámci kvalifikace do Ligy mistrů se letos dařilo i českému týmu. Západočeská Viktoria Plzeň si nejprve poradila s finským HJK, následně vyřadila moldavský tým Tiraspol. O své čtvrté účasti rozhodli Viktoriáni po domácí v ýhře 2:1 s ázerbájdžánským Karabachem .

Los základních skupin Ligy mistrů pak na konci srpna přidělil Plzni velmi těžkou skupinu a případný postup do play off by se rovnal malému zázraku. Vždyť Barcelona, Bayern Mnichov a Inter Milán patří mezi světovou elitu. V současné době má Plzeň za sebou úvodní dvě utkání - nejprve prohrála v Barceloně 1:5, následně doma nestačila na Inter.