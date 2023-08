Mluvčí jako bodyguard. Priske před návratem do Kodaně omezil kontakt s Dány

Pod vedením Dánů proti Dánům. Sparťanská mise do Kodaně má o pikantnost postaráno. Vedle Briana Priskeho působí v realizačním týmu ještě asistent Lars Friis, vedoucí fyzické přípravy Christian Clarup, hlavní analytik Lukas Babalola, v hráčském kádru pak Asger Sörensen, Casper Höjer a nově Peter Vindahl.

O Priskeho je po losu z jeho vlasti samozřejmě zájem, trenér však kontakt s Dány utlumil.

„Mám kolem sebe výborné lidi, kteří za mě tyto věci řeší, takže se mohu soustředit primárně na hráče a naši hru. Domluvili jsme se s tiskovým mluvčím, že s dánskými médii kontakt omezíme. Ondřej Kasík odvádí spoustu dobré práce, abych mohl myslet hlavně na sportovní stránku a zároveň si od zájmu médií trochu odpočinout," líčí Priske.

Sparta se zlepšila ve vybírání posil, příspěvek z pořadu PřímákVideo : Sport.cz

„Jsem samozřejmě v kontaktu s rodinou a přáteli, ale to jsou jen hovory na téma ohledně vstupenek, zda přijdou či nepřijdou na zápas," dodává.

Loni po svém příchodu do Prahy ztroskotal se svým mužstvem v Evropě hned na první překážce. Před rokem Sparta rozehrála dvojzápas s Vikingem Stavanger ještě před startem domácí soutěže, zatímco letos už má za sebou tři ligová kola s plným bodovým ziskem.

Foto: Pavel Dosadil, Sport.cz Brian Priske (vpravo) se loni před zápasem ve Stavangeru pozdravil se Staalem Solbakkenem, dlouholetým trenérem FC Kodaň. Letos vstoupí se Spartou do pohárů přímo v Kodani.

Tři utkání na sehrání a rozehrání by měla týmu přijít vhod. „Je to lepší, pro mě o dost lepší než bez odehraného zápasu jít hrát o všechno. Víme, kde by nás mohla tlačit bota. Nechci snižovat Pardubice, na které jsme narazili o víkendu, ale v Kodani to bude úplně jiný level," srovnává útočník Jan Kuchta.

„Po třech kolech víme, kde se na hřišti pohybovat, co od sebe čekat. V tomhle směru to bude jednodušší než loni," dodává český reprezentant.

„Budou to úplně jiná utkání. Už jen to, že budeme hrát na Parken stadionu, je něco naprosto nesrovnatelného. Neřekl bych ani, že je to výhoda. Máme ale dobrý základ už z minulé sezony, což je asi největším rozdílem. Zápas, jak už jsem říkal, bude ovšem úplně o něčem jiném," přemítá Priske.

Je to tady! Sparta zvedla nad hlavu pohár pro mistra ligy. Na Letné se bouřlivě slavíVideo : Sport.cz

Doufá, že Spartu do Dánska doprovodí velký počet fanoušků.

„Jsou pro nás nesmírně důležití a přál bych si, aby na Parkenu zaplnili své sektory za bránou. Vím, že jsou v České republice ještě prázdniny, ale doufám, že i přesto do Dánska sparťani dorazí ve velkém počtu. Kodaň navíc není tak daleko, takže věřím, že to bude možné. Cítím, že sparťani vědí, že každý den na Strahově děláme vše pro to, abychom jim pak na stadionu ukázali co nejvíc a byli pokaždé ještě lepší než předtím," spoléhá Priske na sounáležitost, která v závěru minulé sezony výrazně přispěla k mistrovskému titulu.