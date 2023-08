Na kluky jsem hrdý, v odvetě však musíme být odvážnější a kvalitnější, má Priske jasno

Fotogalerie +9

Kodaň (od našeho zpravodaje) - Nejen on prožíval velké emoce, ale také všichni další dánští kolegové, které má v týmu. „Vracíte se domů ze zahraničí s pocitem, že musíte ukázat, co ve vás a vašem klubu je. Sparta je totiž úžasný klub a chcete, aby to viděli i lidé za hranicemi České republiky," usmívá se Brian Priske.

První krok se vám celkem vydařil, remíza v úvodním utkání je pro odvetu nadějná.

Ano, myslím, že s výsledkem můžeme být spokojení. Některé úseky hry, zejména v útoku, si musíme rozebrat, abychom v Praze byli odvážnější a kvalitnější. Zároveň je třeba říci, že to vůbec nebylo jednoduché. Nejen stadion a jeho kulisa, ale také náš soupeř, který je zvyklý hrát Ligu mistrů a další evropské poháry, nám vytvořili náročné podmínky. Ve druhém poločase nás ostatně několikrát zatlačili a zavřeli. Kluky musím pochválit, nechali na hřišti všechno.

Především v závěru se stal hrdinou zápasu brankář Peter Vindahl. Hned ve druhém utkání za Spartu ukázal, co v něm je.

Mezi kluky zapadl a adaptoval se docela rychle. V Kodani dostal velkou příležitost ukázat, proč jsme jej přivedli a co od něj můžeme očekávat. V prvním zápase s Pardubicemi dostal dva góly a bylo pro něj těžké prodat své kvality, jelikož neměl skoro žádnou práci. V Kodani však ano a ukázal přesně kvality, kvůli kterým tady je a o kterých jsme samozřejmě věděli, že je má. Měl ideální příležitost ukázat se.

Dvojzápas je ovšem teprve v polovině, co očekáváte od odvety?

Vlastně to samé, opět zápas padesát na padesát. Samozřejmě věříme, že domácí prostředí pomůže přetlačit jazýčky vah na naši stranu. Že plná Letná klukům dodá trochu více odvahy a sebevědomí. Ale pozor, stojí proti nám kvalitní a silný tým s bohatými zkušenostmi z Ligy mistrů a velmi kvalitními hráči, kteří mají milionové hodnoty. Proto musíme předvést to nejlepší, co v nás je. Po prvním zápase jsem na kluky hrdý, že stáli při sobě a bojovali po celé utkání. V odvetě bude opět záležet na drobných detailech a doufám, že rozhodnou v náš prospěch.

Hodně by vám v ní chyběl stoper Asger Sörensen, který ze hřiště odkulhal. Jak to s ním vypadá?