Nevídané minely brankářských superhvězd. Oběma se stala osudnou snaha o konstruktivní rozehrávku

Courtois ani tak nakonec nemusí přílišně zpytovat svědomí, jeho spoluhráči dokázali vývoj utkání otočit a zvítězit v drtivém poměru 5:2. K tomu jim ale pomohla minela brankáře i na druhé straně. Ve 36. minutě totiž fotbalistům Realu daroval vyrovnávací trefu Alisson, který při pokusu o konstruktivní rozehrávku nastřelil jen pravou nohu presujícího Viníciuse. Odražený míč pak přes hlavu bezmocné jedničky Liverpoolu doputoval až do sítě. „Tohle by se stávat nemělo. Bylo to groteskní," smutnil trenér Jürgen Klopp. „Je až neuvěřitelné, kolik vidíme chyb. Ta předcházející od Courtoise byla příšerná a Alisson předvedl to samé. Snažil se rozehrát zezadu, ale proboha, prostě to jen odkopni," radil Shearer.