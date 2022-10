Penaltové selhání a debakl, španělský prapor drží jen Real. Xavi: Sezona nekončí v říjnu

„Je to první zápas sezony, ve kterém se považuji za horšího, než byl soupeř. Jsme ale teprve v říjnu. Sezona je dlouhá a nekončí, můžeme reagovat," prohlásil kouč Barcelony Xavi po středečním přídělu 0:3 od bavorského týmu.

Jenže Barcelona padá do Evropské ligy druhý rok po sobě, předtím hrála nižší evropskou soutěž ještě jako pohár UEFA v sezoně 2003/2004, ze skupiny Ligy mistrů pak nepostoupila naposledy v ročníku 2000/2001. Mizerná je i samotná bilance Xaviho, jenž za dvě účasti v Lize mistrů dokázal ze sedmi duelů vyhrát pouze jediný. Ano, doma 5:0 proti Plzni.

„Nehledáme výmluvy. Člověka štve, že jsme se nedokázali dostat do tempa a rozhodnout. Můžeme jen ze srdce poděkovat fanouškům za podporu, že při nás stojí i po tomto duelu, který nás vyřadil z Ligy mistrů. Je to neuvěřitelné, je mi to velmi líto," prohlásil kouč Atlétika Diego Simeone.