Pilař po rozlučce s Ligou mistrů: Proti Barceloně jsme mohli vytěžit víc. Nula mě mrzí

Že se z toho zápasu dalo vytěžit víc. Mrzí mě, že končíme s nulou. Samozřejmě Barcelona má obrovskou kvalitu na míči: hodně běháte bez balonu a je to dost těžké. Ovšem za stavu 2:3, kdybychom vydrželi a nedostali hned další gól, by závěrečný tlak třeba ještě byl větší.

Je pravda, že jsme měli hodně šancí a nějakých 24 střel. Rozdíl byl v tom, že soupeř ze svých šancí dal góly, zatímco my ne. Do defenzivy to od Barcelony nebylo stoprocentní, asi proto skončila ve skupině třetí. Na druhou stranu se nemáme za co stydět, hráli jsme poctivě a dopředu byli nebezpeční. Jen to proměňování šancí...